В Дагестане в рамках акции «Все для Победы» пройдет 4х-часовой телемарафон

Масштабную акцию «Все для победы» в преддверии 23 февраля проводит Народный фронт России.

В рамках акции идет сбор средств, на которые будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и пр.

На средства, собранные в нашей республике, помощь будет направлена дагестанским бойцам, участвующим в СВО.

Стать участником может каждый. Отправить любую сумму отсканировав QR-код на экране, а также сделав пожертвования через сайт http://прямыеэфиры.рф

В телемарафоне примут участие общественники, военнослужащие, врачи, добровольцы и просто неравнодушные граждане.

В Дагестане марафон пройдет 20 февраля на площадке Исторического парка «Россия — моя история» с 13:00.

Трансляцию прямого эфира можно посмотреть в сообществе ВК «Республика Дагестан» по ссылке https://vk.com/rd.life

а также в эфире радиостанций:

«Страна гор» 96,7 FM,

«Столица» 107,1 FM,

«Прибой» 100,7 FM,

«Радио России» 105,6 FM.

А с 16.30 телемарафон можно также смотреть и в эфире РГВК «Дагестан».