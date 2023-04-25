В Дагестане в постоянном режиме ведутся работы по капремонту ветхих ФАПов

Сооружение из традиционного дагестанского камня служит фельдшерско-акушерским пунктов в селе Кирки Кайтагского района. Благодаря Программе модернизации первичного звена здравоохранения он сейчас переживает второе рождение.

Укрепляется само сооружение, перестилается крыша, устанавливаются необходимые коммуникации. В строении будут новые полы, чистые, соответствующие санитарным нормам стены — одним словом, условия медпомощи, соответсвующие современной действительности.

Здесь, как и в десятках других ФАПов республики ведутся ремонтные работы. По признанию жителей района, да и самих медиков, от возможностей работы на самых ранних этапах оказания медицинской помощи, во многом, зависит ее успех в целом.