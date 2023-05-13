В Дагестане в мероприятиях ко Дню Победы приняли участие более ста тысяч человек

С апреля по май Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан провело порядка 20 Всероссийских акций, приуроченных к празднованию Дня Победы. В них приняли участие более ста тысяч человек.

Помимо традиционных мероприятий: акции «Окна Победы», «Вахта Памяти», «Парад у дома ветерана», «Георгиевская лента», «Концерты во дворах» в этом году в республике прошли новые акции.

Так, впервые дагестанская молодёжь заступила в почётных караул «Пост N°1» у Вечного Огня и памятника Воину-освободителю. В целях безопасности в новом формате прошла акция «Бессмертный полк». В частности, одним из форматов стала акция «Бессмертный полк на автомобилях», к которому присоединились машины скорой помощи, сотрудники ГИБДД МВД по РД и другие. В праздничный день волонтеры и гости парада Победы носили бейджи с фотографией и небольшой информацией о дагестанцах-героях Великой Отечественной войны.

«В данных праздничных акциях активно приняли участие муниципальные образования республики. Во всех городах и районах были проведены различные форматы мероприятий. Отрадно, что все они прошли с размахом, масштабно. Например, Знамя Победы в этом году развернули в нескольких районах Дагестана, в том числе в туристических точках: на бархане Сарыкум, подвесном мосту, Сулакском каньоне, Дербенте», — рассказал директор ГБУ РД» ДагПатриотЦентр» Рамазан Магомедов.