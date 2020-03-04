В Дагестане в конкурсе «Правнуки Победителей» участвуют 84 человека

Дагестан на первом месте в СКФО по числу заявок. Прием заявок продолжится до 15 марта. В Дагестане проходит приём заявок на конкурс «Правнуки Победителей-2020». Подано 84 заявки. В конкурсе принимают участие ребята от 11 до 18 лет.

По правилам, участники должны изучить боевую и трудовую биографию ветерана и написать сочинение на заданную тему.

По информации республиканского Центра развития добровольческих инициатив, Дагестан на первом месте среди субъектов СКФо по числу заявок – организаторам конкурса поступило 84 анкеты.

В 2019 году из Дагестана приняли участие 200 учащихся. Тогда республика заняла 2-е место по числу заявок.