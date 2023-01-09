В Дагестане в этом году запустят пилотный проект по исламскому банкингу

Наша республика вошла в число четырёх субъектов, где этот механизм будет внедряться с февраля.

«Мы живём в регионе, где большая часть населения исповедует ислам, поэтому я уверен, что это новшество по достоинству оценят как обычные дагестанцы, так и представители бизнес-сектора. Ведь все хотят получать выгоду, но чтобы это не противоречило исламу.

Исламский банкинг как раз основан на отказе от процентов и предусматривает получение банком прибыли за счёт дохода от инвестиций. При этом финансировать можно только те направления, которые разрешены нашей религией.

Эта тема меня лично волнует уже давно. Мы уже год прорабатываем её в комитете с участием застройщиков, собирали документы, планировали выступить с законодательной инициативой. Я общался с крупными застройщиками. Все они с воодушевлением восприняли новость о развитии исламского банкинга.

Вообще в Дагестане спад ввода жилья тесно связан с переходом на счета эскроу. В прошлом году по сравнению с 2021-м этот показатель снизился более чем на 20%. Большая часть крупных дагестанских застройщиков не хочет связываться с кредитами, процентами. В нашей республике этот проект однозначно будет востребован. Думаю, мы даже имеем все шансы стать образцовым регионом по его реализации. Спасибо федеральному центру за столь нужный проект, а главе Дагестана Сергею Алимовичу – за его поддержку.

Работа над новым проектом ведётся совместно с Банком России. Значит, уже скоро мы сможем пользоваться этой замечательной возможностью совершать покупки и развивать свой бизнес, не нарушая религиозные запреты», — поделился мнением депутат НС РД Заур Расулов.