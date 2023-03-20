В Дагестане в апреле пройдет международный женский экономический форум

В мероприятии примут участие женщины из ОАЭ, Турции, Ирана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. Международный женский экономический форум соберет около 500 представителей бизнеса и политики в Дагестане 14 и 15 апреля. Ожидается, что в нем примут участие женщины из девяти стран, сообщила депутат Народного собрания Республики Дагестан, председатель дагестанского регионального отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибова-Ричинская.

«14 и 15 апреля проведем международный женский экономический форум в Махачкале и Дербенте. Форум станет площадкой, на которой представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества и предпринимателей определят шаги по реализации национальной стратегии в интересах женщин на 2023-2030 годы.

Планируется участие представительниц из более чем 40 регионов России. Также изъявили желание принять участие представительницы ОАЭ, Турции, Ирана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана — всего ожидается около 500 участников», — сообщила Тагибова-Ричинская.

По ее словам, в этом году форум пройдет под эгидой празднования 100-летнего юбилея со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. Планируются проведение тематических секций, круглых столов, образовательных программ, поэтического конкурса, посвященного творчеству дагестанского поэта.

«На площадке форума запланировано подписание меморандумов и соглашений об эффективном регулировании трудовых миграционных потоков, создании совместных предприятий и условий передвижения рабочей силы», — рассказала депутат.

Планируется, что ключевой темой форума станет развитие предпринимательства в условиях новой российской экономики.

«Отметим наградами предпринимательниц, внесших вклад в поддержку семей военнослужащих СВО», — сказала Тагибова-Ричинская. Партнерами форума выступят Сбербанк и Россельхозбанк. «Это два банка, которые успешно работают в республике. Приятно, что они поддерживают инициативы женщин-предпринимательниц, реализацию национальной стратегии, национальных проектов через поддержку таких форумов», — добавила Тагибова Ричинская.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/17303767