В Дагестане в 2023 году заложат 800 гектаров новых садов

Площадь садов в Дагестане в следующем году может увеличиться на 800 гектаров. Особое внимание будет уделено саженцам для интенсивного садоводства.

Как владелец фруктового сада в дагестанском селе сделал его модным туристическим местом «В 2023 году мы ставим себе задачу по обеспечению закладки садов на площади не менее 800 гектаров. С учетом расширения площадей под садами особое внимание будет уделено подбору качественного посадочного материала, особенно для интенсивного садоводства», — сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков.

По его словам, собственные наработки в этом направлении уже есть у предприятия «Полоса» и Федерального аграрного научного центра.

«Особо хочу отметить возделывание орехоплодных культур. ООО «Полоса» заложен фундучный сад на площади 1,3 тысячи гектаров, а с учетом осенних посадок их площадь будет доведена до 2,3 тысячи гектаров. Это самый большой сад этой культуры в России», — отметил министр.