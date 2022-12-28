В Дагестане в 2023 году реализуют проект по переработке мяса

Объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей

Реализация проекта по переработке мяса началась в Кизилюртовском районе Дагестана, в среду сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков.

«Начата реализация проекта ООО «ДагМясо». Для его реализации в Кизилюртовском районе выделен земельный участок, разработана проектно-сметная документация. Соответствующий пакет документов направлен в АО «Росагролизинг». Общая стоимость проекта составляет 1,4 млрд рублей. Полная реализация проекта запланирована на 2023 год», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мощность предприятия по убою и переработке составит до 50 голов крупного рогатого скота и 700 голов мелкого рогатого скота в смену.

Источник: ТАСС