В Дагестане в 2023 году пройдет Девятый форум «Историко-культурное наследие России»

Девятый парламентский форум «Историко-культурное наследие России» пройдет в Дагестане в год 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Об этом в пятницу сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

«В Ярославле завершился VIII парламентский форум «Историко-культурное наследие России», организованный Советом Федерации ФС РФ совместно с правительством области. Там мы озвучили предложенную главой региона Сергеем Меликовым идею провести следующий парламентский форум в Дагестане, в честь 100-летия Расула Гамзатова в 2023 году. В работе форума принимала участие спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая полностью поддержала идею», — сказала руководитель.

По ее словам, уже структурным подразделениям Министерства культуры Дагестана даны поручения о подготовке к этому мероприятию.

«В Дагестане много памятников древности, памятников национального исторического наследия. И у региона есть свои особенности и традиции. Мне кажется это предложение очень правильным», — цитирует слова Матвиенко пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Празднование будет организовано в 2023 году, «учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру».

Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Знакомство президента Путина с Гамзатовым

Путин был знаком с Расулом Гамзатовым, президент часто приводит творчество поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его творчество известно не только в Дагестане и России, но и за ее пределами. Перу Гамзатова принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе «Высокие звезды», «Письмена», «Год моего рождения». Многие стихи поэта были положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. Он похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.

Источник: ТАСС