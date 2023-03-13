В Дагестане в 2023 году начнут строительство около 100 социальных объектов

Такую информацию озвучил руководитель Минстроя республики Артур Сулейманов на совещании по актуальным вопросам под руководством Сергея Меликова.

«В 2023 году предусмотрено строительство 58 объектов образования в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», а также 37 объектов образования и 6 объектов здравоохранения в рамках Республиканской инвестиционной программы», – рассказал выступающий.

Финансирование строительства объектов здравоохранения в 2023-2025 годах будет осуществляться исключительно за счет средств республиканского бюджета Дагестана.