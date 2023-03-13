Нацпроекты в РД

В Дагестане в 2023 году начнут строительство около 100 социальных объектов

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Такую информацию озвучил руководитель Минстроя республики Артур Сулейманов на совещании по актуальным вопросам под руководством Сергея Меликова.

«В 2023 году предусмотрено строительство 58 объектов образования в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», а также 37 объектов образования и 6 объектов здравоохранения в рамках Республиканской инвестиционной программы», – рассказал выступающий.

Финансирование строительства объектов здравоохранения в 2023-2025 годах будет осуществляться исключительно за счет средств республиканского бюджета Дагестана.

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