В Дагестане в 2020 году установят 15 разборных мостов

Артем Здунов обсудил положение в дорожном хозяйстве в период пандемии коронавируса с руководителями профильных ведомств. Артем Здунов обсудил положение в дорожном хозяйстве в период пандемии коронавируса с руководителями профильных ведомств.

В горных районах будут заменять старые мосты в ходе выполнения программы, направленной на развитие республиканских и муниципальных автодорог.

Обсудили также выполнение поручения Владимира Васильева по строительству моста через речку Сельдинка, которая протекает через Цумадинский район.

Разборный мост уже начали возводить. Об этом сообщил министр транспорта. По словам Ширухана Гаджимурадова, МЧС передал первый комплект САРМ, элементы для конструкции моста начали перевозить с завода КЭМЗ уже с конца апреля. До 10 мая закончат перевозку пролетов.

Похожие мосты установят и в других горных районах республики.