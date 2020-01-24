В Дагестане в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 149 объектов

23 января Артем Здунов Председатель Правительства РД возглавил заседание, на котором обсудили темпы строительства социальных объектов в субъекте.

Строительство ведется в рамках реализации федеральных и региональных проектов. Он отметил, что за последние несколько лет число строящихся объектов: школ, детских садов, — увеличилось в четыре раза – с 46 в 2017 году до 179 в 2019 году.

Как отметил Артем Здунов, этом году необходимо сдать в эксплуатацию 149 объектов социального назначения: 26 школ, 43 ДОУ, 4 объекта здравоохранения, 11 — газовых сетей, 52 — водных коммуникаций, 1 – электроснабжения, 1 – культуры — «Дом Танца».

В рамках заседания говорили о строительстве объектов в республике по нацпроектам «Демография» и «Образование». Все эти объекты должны быть готовы к эксплуатации с полным пакетом документов, чтобы 1 сентября школы смогли принять учащиеся в новых классах.

Также глава кабинета министров попросил обратить внимание на объекты водоснабжения, и строительство канализационного коллектора «Каспийск – Махачкала», который, имеет большое значение не только для города Махачкалы, но и для всего региона.

Далее министры отчитались о темпах строительства объектов по своим направлениям. Подводя итоги, Здунов поручил главам ведомств подойти к поставленным задачам со всей ответственностью.