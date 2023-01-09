В Дагестане увеличился прожиточный минимум

В России с 1 января 2023 года увеличен прожиточный минимум.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2022 года «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан на 2023 год», прожиточный минимум в регионе с 1 января составит:

— 13 081 рублей на душу населения;

— 14 258 рублей для трудоспособного населения;

— 11 250 рубля для пенсионеров;

— 13 066 рублей на детей.

Отметим, что размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости, расчете некоторых мер государственной поддержки, в том числе ежемесячных пособий на ребенка до трех лет, выплат на детей от трех до 7 лет и от 8 до 17 лет включительно из малообеспеченных семей.

Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.