В Дагестане увеличен МРОТ

В соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», подлежит увеличению на 10 процентов и составит 15 279 руб.

Согласно части второй статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (с 1 июня 2022 года – 15 279 рублей).