В Дагестане увековечат память участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Эльмурзы Джумагулова

Имя ветерана будет присвоено спортивной школе «Карланюрт» в родном для героя селе.

Указ об этом подписал глава региона Сергей Меликов.

С первых дней Эльмурза Джумагулов принимал участие в ВОВ. Был механиком-водителем и командиром танка, командиром танкового взвода. Воевал на Юго-Западном, Ленинградском, Западном, Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах.

Со своим экипажем принял участие в 50 танковых атаках, подбил 15 фашистских танков, уничтожил 8 вражеских самоходных орудий и десятки пушек.

В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Эльмурзе Джумагулову было присвоено звание Героя Советского Союза.