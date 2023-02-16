В Дагестане утверждён план по развитию здравоохранения Дагестана на 2023 год

На заседании правительства рассмотрели план мероприятий по развитию здравоохранения Республики Дагестан до 2025 года и на период до 2030 года.

Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что реализация мероприятий Плана потребует почти 1,3 млрд рублей Предложенные меры, по словам премьера, должны улучшить качество и доступность медицинской помощи.

Он также отметил, что по итогам 2022 года по ряду направлений республика решила задачи, которые стояли перед ней.

«По итогам 9 месяцев 2022 года республика вошла в ТОП-15 в Рейтинге развития цифровой зрелости в сфере здравоохранения и заняла 13-е место, а была на 69-м. Наша хирургическая служба по итогам прошлого года заняла 1-е в СКФО и 8-е место по стране.

Существенно повысилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи — на 13,8 %, что, полагаю, отразилось на показателе общей смертности, он снизился с 6,3 до 5,1 случая на 1000 населения. Безусловно, эти данные заслуживают внимания», — сказал глава кабмина.

Министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева рассказала, что план был составлен Минздравом РД с учётом предложений, поступивших от членов рабочей группы по разработке плана мероприятий по развитию здравоохранения в республике до 2025 года и на плановый период до 2030 года.

«После этого, проект плана был направлен на согласование во все заинтересованные ведомства, а также в январе этого года утвержден на заседании под руководством курирующего отрасль заместителя Председателя Правительства Абдурахмана Махмудова», — озвучила она.

Беляева рассказала, что в государственной системе здравоохранения задействована 131 медицинская организация, которые располагаются в 1850 административных зданиях. Ремонтные работы и реконструкция многих зданий не осуществлялись длительное время, что привело к разной степени износа 1063 зданий.

Далее министр представила презентацию, на которой были обозначены объекты здравоохранения, которые нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

«Большинство зданий учреждений здравоохранения эксплуатируются от 25 до 50 лет и объективно не способны отвечать современным требованиям, предъявляемым к обустройству больниц. Как строительная часть, так и коммуникации учреждений находятся в изношенном состоянии. Требуется проведение работ по утеплению зданий, капитальному ремонту систем отопления, водоснабжения и водоотведения, энергообеспечения, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности.

В адрес руководителей медицинских организаций и Минздрава РД поступают многочисленные предписания от контролирующих органов с требованием приведения медицинских организаций в соответствие с санитарными нормами», — сообщила она.

По словам руководителя Минздрава РД, с учетом проведенного анализа состояния материально-технического состояния системы здравоохранения республики, ведомством сформированы первоочередные мероприятия и представлен план-график выполнения с со сроком реализации до 2030 года.

Планом предусмотрены следующие задачи, которые являются актуальными для здравоохранения республики, это: укрепление материально–технической базы первичного звена, детского здравоохранения, а также медицинских учреждений города Махачкалы.

«Общая стоимость реализации программы до 2030 года составляет более 22 млрд рублей. Реализация данных мер позволит обеспечить: повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению республики, обеспечить раннее выявление социально-значимых заболеваний, снижение инвалидности и смертности населения, улучшение условий пребывания пациентов в медицинских организациях республики, повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи и т.д.», — уточнила министр.

В целом, план включает в себя строительство 75 объектов здравоохранения первичного звена, 5 объектов для развития детского здравоохранения и 15 объектов для оказания помощи по городу Махачкала, мероприятия по капитальному ремонту медицинских учреждений, по оснащению и дооснащению 102 медицинских организаций и тд.

В первоочередных мероприятиях Плана на 2023 год также указана разработка 5-ти проектов для строительства за счет средств Республиканской инвестиционной программы.

«Речь идет о строительстве детской республиканской клинической больницы на 300 коек в поселке Новый Хушет г. Махачкалы, детской больницы на 100 коек в г. Хасавюрте с последующим повторным применением проекта для строительства больницы в г. Кизляре; реконструкция здания ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения», создание Единого диспетчерского центра и др.», — озвучила Беляева.

Абдулмуслимов напомнил о необходимости разработки программ развития здравоохранения для каждого муниципального образования республики.

Также он поручил Минфину РД совместно с Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерством здравоохранения Республики Дагестан, исходя из прогноза исполнения доходной части республиканского бюджета, рассмотреть возможность выделения финансовых средств на реализацию мероприятий Плана при внесении поправок в республиканский бюджет Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.