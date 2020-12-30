В Дагестане утвержден новый состав правительства

В структуре кабинета министров произошли значительные изменения. Сергей Меликов представил общественности новый состав правительства. Утвердили вице-премьеров. Первым заместителем Председателя Правительства стал Нюсрет Омаров, который ранее занимал должность заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства РД. Первым вице-премьером назначен также Батыр Эмеев. До этого он исполнял обязанности министра промышленности и торговли.

Остальные заместители пока в статусе врио. Это Анатолий Карибов, Владимир Лемешко, Абдулмуслим Абдулмуслимов. Рамазан Джафаров остался на прежнем месте. Еще одним заместителем стал Муслим Телякавов.

В министерствах тоже произошли изменения. Министром по земельным и имущественным отношениям назначен Заур Эминов, врио министра природных ресурсов и экологии стал Рахман Гамидов. Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД останется Нариман Казимагамедов. Камил Саидов продолжит возглавлять Министерство по делам молодежи РД.

Согласно указам Меликова сделаны и другие кадровые перестановки. Врио министра промышленности и торговли РД стал Низам Халилов, министром экономики и территориального развития – Руслан Алиев, министром сельского хозяйства и продовольствия — Баттал Батталов, министром энергетики и ЖКХ – Манвел Мажонц, министром информации и печати – Умаросман Гаджиев. Временно исполнять обязанности министра здравоохранения республики будет Татьяна Беляева.

Некоторые члены Правительства сохранили свои рабочие места. И.о.министра строительства РД назначен Малик Баглиев, врио министра культуры – Зарема Бутаева, врио министра транспорта и дорожного хозяйства – Ширухан Гаджимурадов, врио министра по национальной политике и делам религий – Энрик Муслимов, врио министра по туризму и народным художественным промыслам – Расул Ибрагимов. Кроме того, Магомед Магомедов останется в должности врио министра по физической культуре и спорту РД, Изумруд Мугутдинова – врио министра труда и социального развития региона, Юнус Саадуев – врио министра финансов Дагестана, Казимагомед Сефикурбанов – врио министра юстиции РД, Уммупазиль Омарова – врио министра образования и науки РД. Создаваемое Министерство цифрового развития РД будет возглавлять Сергей Снегирев.

Произошли изменения и в Администрации Главы и Правительства РД. Первым заместителем руководителя стал Мурад Казиев. Согласно принятым документам, начальником Управления Правительства РД по капитальному строительству утвержден Магомед Азизов. Бывший министр экономики и территориального развития Гаджи Султанов возглавил Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района.

Руководителем Агентства по охране культурного наследия назначен Махач Мусаев. Временно исполнять обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции РД – Главного государственного жилищного инспектора РД будет Сергей Касьянов. Тагир Кахриманов стал начальником Государственной инспекции РД по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Председателем Комитета по ветеринарии Дагестана стал Магомед Шапиев, а врио председателя Комитета по госзакупкам республики – Джафар Гаджибеков.

Джамаладин Гасанов стал врио постоянного представителя Дагестана при Президенте страны.

Создаваемую Службу государственного финансового контроля РД возглавил Махач Ибрагимов, а уже существующую Республиканскую службу по тарифам РД – Камиль Алигалбацев. Комитет по лесному хозяйству возглавил Вагаб Абдулхамидов.