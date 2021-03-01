В Дагестане утвердят тарифы по вывозу мусора

В Правительстве республики утвердили состав рабочей группы по совершенствованию системы обращения с отходами в Дагестане.

Премьер Абдулпатах Амирханов провел совещание для обсуждения организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Республиканской службе по тарифам поручили утвердить тарифы по территориям. До 1 марта надо будет подготовить тарифы для Южной, Горной, и двух центральных округов.

По остальным двум округам центрального Дагестана тарифы будут готовы к 15 марта.

Утверждены и региональные операторы. В этом году мусором будут заниматься МБУ «Горсервис» (г.Дербент) и МБУ «Махачкала-1».