В Дагестане утвердят среднемесячную стоимость строителя

Первый заместитель Председателя Правительства провел совещание для обсуждения ситуации с образованием цен в строительной отрасли. Батыр Эмеев дал поручения министерствам и ведомствам по этому поводу.

Участники встречи рассказали о значительном подорожании стоимости рабочей силы. Это усложнило ситуацию и в капитальном ремонте, цены на материалы выросли после заключения контрактов.

Эмеев поручил незамедлительно подготовить обращение в Главгосэкспертизу России с просьбой рассчитать для Республики Дагестан индексы изменения сметной стоимости расчетным методом по элементам прямых затрат по всем объектам капитального строительства.

Управлению по капитальному строительству необходимо утвердить среднемесячную стоимость оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли.

Услуги по перевозке материалов в другие ценовые зоны включат в Сводный перечень государственных услуг.

Батыр Эмеев также поручил продолжить мониторинг цен строительных материалов и рабочей силы.