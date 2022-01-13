В Дагестане утвердили план работы регионального отделения «Русского географического общества»

Сергей Меликов провёл первое заседание Попечительского совета Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Дагестан. Утвердили план работ на 2022 год.

Сергей Меликов подчеркнул, что одна из старейших в мире общественных организаций сделала многое для сохранения историко-культурного и природного наследия. Кроме того, «Русское географическое общество» играет большую роль в формировании подрастающих поколений через познание своей Родины, воспитание настоящего патриотизма.

«Русское географическое общество» – это крупная некоммерческая организация, которая насчитывает более 23 700 членов в России и за рубежом. Региональные отделения открыты во всех 85 субъектах страны. Федеральный Попечительский совет возглавляет Президент Владимир Путин.

Дагестанское отделение Русского географического общества было образовано в 1959 году. Деятельность общества направлена на сохранение экологической культуры молодежи, изучение, охрану и популяризацию природно-культурного наследия Дагестана.

Попечительский совет создан для сохранения и распространения географических сведений о регионе, научного, этнографического и экологического туризма, межрегионального и международного научного сотрудничества, сохранение культурно-исторического наследия, развитие экогеографического образования в республике, поддержки природоохранной деятельности.