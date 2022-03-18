В Дагестане утвердили объем вылова кутума на 2022 год

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.
В Кизлярском районе группа жителей вышла на рыбалку, несмотря на запрет вылова.
Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что основным видом деятельности жителей прибрежных населенных пунктов является рыболовство, рыбаки обеспечивают жителей республики рыбой, а также за счет этого содержат свои семьи.
«В этой связи необходимо принять правильное решение, которое не навредит предпринимателям и не будет влиять на запасы рыбы», — отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, добавив при этом, что все решения должны сохраняться в правовой плоскости.
Глава Кизлярского района Аким Микиров, комментируя произошедшую ситуацию, пояснил, что люди вышли на сход в период, когда рыболовный сезон еще не был начат.
Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил глав муниципальных образований республики, где в основном осуществляется рыбохозяйственная деятельность, доложить о том, какие меры принимаются по борьбе с браконьерством.
Премьер-министр республики призвал чаще заниматься разъяснительной работой с рыбаками, с местными жителями, выстраивать с ними конструктивный диалог и объяснять требования законодательства.
На заседании утвердили объемы, сроки, места добычи анадромных видов рыб для промышленного рыболовства в республике на 2022 год.