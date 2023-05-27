В Дагестане утвердили новую госпрограмму по развитию образования

Постановление об утверждении государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан» подписал глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Данная Программа подготовлена в продолжение и с учетом результатов реализации аналогичной госпрограммы, которая реализовывалась с 2015 по 2022 год.
Она направлена на обеспечение населения региона качественным образованием современного уровня и рассчитана на три года (2023 – 2025 гг).
В ее задачи входит:
формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей потребности социально-экономического развития РД;
развитие инфраструктуры образовательных организаций; обеспечение равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
модернизация образовательных программ;
создание современной системы оценки качества образования;
развитие системы работы с одаренными детьми и тд.
Ответственным исполнителем госпрограммы определено Минобрнауки республики, а общий объем финансирования составляет 174,2 млрд рублей. Из них 145,1 млрд рублей из республиканского бюджета и 29 млрд — федерального.