В Дагестане утвердили график проведения кадастровой оценки на 2022 год

На заседании Правительства обсудили порядок проведения кадастровой оценки земельных участков. Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что в Российской Федерации использование земли является платным, формы платы за использование земли — земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.

Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, устанавливается кадастровая стоимостьстоимость.

«Для установления кадастровой стоимости проводится государственная кадастровая оценка. Кадастровая стоимость может быть только для земельного участка, который учтен в земельном кадастрекадастре», — сообщил Абдулмуслимов

С 2018 года на территории Дагестана проводятся работы по государственной кадастровой оценке для создания налоговой базы.

Для формирования справедливой кадастровой стоимости, позволяющей обеспечить баланс частных и публичных интересов, Дагтехкадастр будет использовать опыт других регионов.

По итогам обсуждения Минимуществу поручили утвердить план-график мероприятий по проведению государственной кадастровой оценки на 2022 год.