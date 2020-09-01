В Дагестане уточнят сведения о наличии объектов культурного наследия на земельных участках инвестплощадки «Уйташ»

Министр экономики и территориального развития развития Гаджи Султанов и врио руководителя Агентства по охране культурного наследия Заира Мусалова обсудили необходимость уточнения сведений о наличии объектов культурного наследия на участках инвестплощадки «Уйташ».

По данным Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, на инвестплощадках могут располагаться курганы. Для подтверждения этого необходимо провести культурологическую экспертизу.

Министерство будет оценивать стоимость экспертизы и археологических исследований. Итоги исследований обсудят на заседании Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата.