Экономика

В Дагестане ускорились темпы освоения средств бюджета

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В ходе заседания Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов задал вопрос врио министра финансов РД Али Исламову о ситуации с исполнением расходов республиканского бюджета.

Как доложил врио министра, кассовые расходы республиканского бюджета на текущий год по состоянию на 1 сентября составили 126 млрд рублей или 59,5% к уточненному годовому плану в сумме 211, 6 млрд рублей или 92,1% к объему финансирования.

За аналогичный период прошлого года исполнение составляло 54,5 %.

В текущем году на 5% исполнение выше.

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