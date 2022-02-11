В Дагестане усилят загрузку производственных мощностей УФСИН

Врио Первого заместителя Председателя Правительства Батыр Эмеев провел расширенное совещание в формате ВКС по вопросу загрузки производственных мощностей УФСИН России по Республике Дагестан.

«В 2020 году мы начинали делать активные шаги в этом направлении, но по итогам прошлого года сдали позиции. Поэтому нам необходимо ответственно подойти к вопросу и усилить взаимодействие с УФСИН России по Республике Дагестан. При этом хочу обратить внимание на то, что у УФСИН есть ряд преимуществ в работе с государственным муниципальным заказом, это и низкие цены, и возможность заключать прямые контрактыконтракты», — отметил Эмеев.

УФСИН России по РД заключил контракты с министерствами, ведомствами и городскими округами. С Министерством здравоохранения заключен контракт на сумму 8,5 млн рублей, что на 46,5 % больше, чем в 2020 году, Министерством образования и науки на 4,2 млн рублей, Министерством труда и социального развития — 1,8 млн рублей, ФГБУ Государственный заповедник «Дагестанский» — 676,5 тысяч рублей и тд.