В Дагестане усилят контроль за исполнением республиканской инвестпрограммы

На встрече в Минэкономразвития региона премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов говорил об обеспечении стабильного, сбалансированного и поступательного социально-экономического развития Республики Дагестан с учетом геополитической ситуации, минимизации негативных последствий санкционного давления, поиске и максимальном задействовании внутренних резервов.

Отдельно премьер подчеркнул роль республиканской инвестиционной программы в развитии региона.

«Основным инструментом стратегического планирования развития республики является РИП. Крайнее ведомство, от которого поступают предложения в Правительство по включению тех или иных объектов в РИП, является Минэкономразвития РД.

Вместе с тем за последние годы по инвестиционной программе постоянно идет неосвоение, предлагаемые к проектированию объекты зачастую так и остаются на стадии проекта. В прошлом году мы раза 3 вносили изменения в РИП, а сама программа претерпела значительные изменения. О чем это говорит?

О том, что необходимо пересмотреть и упорядочить подходы к формированию РИП, включения объектов необходимо рассматривать всесторонне, при необходимости занимать жесткую позицию, усилить контроль за ее исполнением», — сказал глава кабмина РД.