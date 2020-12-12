В Дагестане усиливается контроль над соблюдением ограничительных мер

Праздники ближе, а значит все муниципалитеты Дагестана должны предпринять меры для исключения нарушений ограничительных мер. Председатель ассоциации рестораторов Мурад Мустафаев рассказал, что люди уже привыкли к режиму: посетители злачных заведений знают, что к 23.00 им необходимо уйти. Это с одной стороны хорошо, но с другой — рестораны несут убытки. Из 40 ресторанов ассоциации 20 уже отменили все корпоративные мероприятия и не принимают заказы на их организацию.

Усиление ограничений коснулось и образовательных организаций: внесены ограничения на организацию и проведение новогодних утренников и ёлок: проводить праздничные мероприятия можно, но в ограниченном кругу — в классах, без участия родителей.

В Кизляре по указу главы Александра Шувалова запланированы рейды всех общественных мест: рынков, банкетных залов, кальянных, пассажирского транспорта и т.д. с целью контроля соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Оперштаб Дербента принял решение запретить богослужения, деятельность банкетных залов, кальянных, а также проведение новогодних праздников в образовательных организациях всех уровней.

Наряду с этим запланирован контроль за наличием лекарственных средств и их цен.

Такая же ситуация сложилась в городе Буйнакске. Усиление мер здесь аналогично усилению в городе Дербенте. Здесь также установлено ограничение на количество присутствующих во время обрядовых процессов: ритуальном омовении, бракосочетании и других. Участвовать в таких мероприятиях может не более 10 человек.