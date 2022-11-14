В Дагестане уровень контрактации мероприятий по нацпроектам составляет 92,5%

Освоение средств и контрактацию в рамках реализации национальных проектов в Республике Дагестан обсудили в ходе Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом внешних факторов в понедельник, 14 ноября, под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

С основным докладом по теме выступил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Адильхан Ахмедов.

«В текущем году республика участвует в 13 национальных проектах. По итогам мониторинга сведений ответственных исполнителей по состоянию на 1 ноября текущего года выявлено, что уровень контрактации мероприятий составляет 92,5%. Заключено 1 102 контракта из 1191 запланированных.

Из заключенных в основном остались контракты по программе «Земский доктор» — это разовые выплаты, здесь оплата пройдет сразу после заключения контракта», — уточнил он.

Говоря о показателях эффективности реализации национальных проектов, министр отметил, что за 10 месяцев обеспечено исполнение полного достижения 50% показателей, это 83-х целевых индикаторов и 23-х результатов. Еще по 18 показателям текущее значение составляет более 80 % от планового значения.

В целом по данным исполнителей принимаются меры по обеспечению максимальной реализации мероприятий в рамках нацпроектов. С федеральными органами исполнительной власти ведется проработка оптимизации объемов финансирования и в этом направлении произведено увеличение средств на 2022-2023 годы. Уточняются сроки по вводу объектов и достижения целевых индикаторов.

В связи с удорожанием строительства проработан вопрос с выделением дополнительных средств из федерального бюджета. Получено 1,8 млрд рублей по: «образование», «демография», «жилье и городская среда», «культура».

Председатель Комитета по государственным закупкам РД Азер Нифталиев, в свою очередь, коротко рассказал на какой стадии конкурсные процедуры на каждому нацпроекту.

В частности, он озвучил, что до конца года по результатам конкурентных процедур в рамках Нацпроекта «Здравоохранение» планируется заключить 17 централизованных закупок на общую сумму 422,14 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Образование» на стадии подачи заявок закупка по поставке товаров для реализации федерального проекта «Современная школа («Кванториум»)» на сумму 2,35 млн рублей.», — сообщил он.

Выслушав докладчиков, премьер-министр подчеркнул, что вопрос освоения средств по нацпроектам является очень важным и стоит на особом контроле у руководства региона.