Политика

В Дагестане упрощена процедура регистрации объектов капитального строительства

Оставить комментарий

Правительство Дагестана приняло решение об упрощении процедуры регистрации прав на объекты капитального строительства и постановки их на кадастровый учет для застройщиков. Совещание провёл врио заместителя Председателя Правительства Манвел Мажонц.

По информации Росреестра, механизм позволяет значительно упростить и ускорить процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков, но не снимает с них ответственности за достоверность представляемых сведений.

Также предусмотрено сокращение сроков до 20 дней на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для целей строительства жилья и сопутствующих к нему объектов.

Также читают:

Путин вновь возглавил рейтинг самых влиятельных лю...
В Правительстве Дагестана обсудили возобновление р...
Избирком подвел итоги выборов в Дагестане
Магомед Баачилов будет отвечать за безопасность Да...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *