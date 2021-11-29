В Дагестане упрощена процедура регистрации объектов капитального строительства

Правительство Дагестана приняло решение об упрощении процедуры регистрации прав на объекты капитального строительства и постановки их на кадастровый учет для застройщиков. Совещание провёл врио заместителя Председателя Правительства Манвел Мажонц.

По информации Росреестра, механизм позволяет значительно упростить и ускорить процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков, но не снимает с них ответственности за достоверность представляемых сведений.

Также предусмотрено сокращение сроков до 20 дней на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для целей строительства жилья и сопутствующих к нему объектов.