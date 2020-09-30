В Дагестане уменьшаются объемы незавершенного строительства

Владимир Васильев принял участие в совещании, проводимом Счетной палатой РФ по вопросам незавершенного строительства. Глава республики выступил с докладом, в котором детально остановился на проблеме незавершенного строительства в республике.

По состоянию на 1 января 2020 года в республике зафиксировано 1354 ОНС. Для решения проблемы глава региона предложил пилотный проект «Незавершенное строительство в Республике Дагестан», одобренный Счетной палатой РФ.

Проведена инвентаризация свыше восьмисот объектов и проведена строительно-техническая экспертиза. В текущем году осуществляется строительство трехсот семидесяти объектов на сумму свыше двадцати семи миллиардов рублей.

Владимир Васильев выразил уверенность, что несмотря на сложность и многообразие задач, все они разрешимы.