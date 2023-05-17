Экономика

В Дагестане улучшают мясные качества  породы овец «Андийская белая»

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Об этом в ходе 23 Российской выставки племенных овец и коз рассказал главный научный сотрудник завлабораторией овцеводства Федерального аграрного научного центра Республики Дагестан Ханмагомед Мусалаев.

Работа ведется на базе племенного хозяйства «УХО» Гумбетовского района.

«Мы сейчас занимаемся улучшением мясных качеств Андийской породы овец.

Для этого мы завезли породу «Балбас» из Азербайджана. Эта порода отличается лучшими мясными качествами и грубой шерсткой отличного качества. Поэтому мы уже провели скрещивание Андийской породы и Балбас — и в результате получили первое поколение — молодняк, у которых живая масса отлична при рождении.

Мы и дальше будем проводить исследование для получения полугрубошерстной породы», — поделился Ханмагомед Мусалаев.

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