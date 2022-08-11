В Дагестане ухудшается эпидемиологическая ситуация

Об этом заявил Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По словам премьера, после непродолжительной стабилизации, в последние 2 недели повсеместно вновь отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией: растет количество новых случаев заболевания, увеличивается число больных, нуждающихся в госпитализации.

Сегодня в стационары нашей республики госпитализировано 105 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них 14 детей, 24 пациента в возрасте старше 65 лет, 14 беременных), при этом еще месяц назад на стационарном лечении находился всего 1 пациент.

Количество больных, получающих лечение на дому, также за последний месяц существенно увеличилось – с 10 до 556 человек.

Растет и количество положительных результатов тестирования. Так, за последние сутки выявлено 92 положительных результата тестирования (для сравнения – 10 июля 2022 г. – 3 положительных результата).