В Дагестане УФАС пресекает факты необоснованного повышения цен

В Дагестане УФАС начал мониторинг цен на социально-значимые товары. Аудиторы проверяют цены на продовольственные товары, чтобы пресечь необоснованное завышение стоимости и картельных сговоров.

Рейд прошел в шести крупных магазинах Махачкалы. В случае значительного завышения цен на продукты первой необходимости, при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, УФАС будет принимать меры соответствующего реагирования.

О фактах завышения цен можно сообщить по телефону горячей линии, указанном на сайте УФАС.