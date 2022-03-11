Общество, Экономика

В Дагестане УФАС пресекает факты необоснованного повышения цен

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В Дагестане УФАС начал мониторинг цен на социально-значимые товары. Аудиторы проверяют цены на продовольственные товары, чтобы пресечь необоснованное завышение стоимости и картельных сговоров.

Рейд прошел в шести крупных магазинах Махачкалы. В случае значительного завышения цен на продукты первой необходимости, при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, УФАС будет принимать меры соответствующего реагирования.

О фактах завышения цен можно сообщить по телефону горячей линии, указанном на сайте УФАС.

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