В Дагестане учреждён конкурс для молодых ученых

В Дагестане учрежден ежегодный конкурс «Лучший молодой ученый года». Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Цель — поощрение молодых ученых за достижения в научно-исследовательской деятельности, стимулирование их творческой активности.

Конкурс среди молодых ученых проводится ежегодно по следующим научным направлениям: естественные, общественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные науки.

В каждом научном направлении представлены следующие номинации:

Молодой доктор наук (в возрасте до 40 лет);

Молодой кандидат наук (в возрасте до 35 лет);

Молодой аспирант (в возрасте до 30 лет);

К участию конкурса допускаются аспиранты до 30 лет, научные работники организаций высшего образования и научных учреждений в возрасте не старше 35 лет (для имеющих ученую степень кандидата наук) и до 40 лет (для имеющих ученую степень доктора наук), осуществляющие научно-исследовательскую деятельность.

Победители в каждом научном направлении будут награждены дипломами и денежным вознаграждением в размере 100 тыс. рублей.