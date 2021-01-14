В Дагестане учреждения соцзащиты реорганизуются

Правительство Дагестана в прошлом году приняло решение о переводе органов соцразвития и минтруда из категории бюджетных в казённые. Наряду с этим численность работников органов соцполитики Дагестана по нормативам должна быть не более 350 человек, однако в настоящий момент задействовано более полутора тысяч человек — 196 сотрудников Минтруда Дагестана и 1404 сотрудника управления соцзащиты.

Учитывая сложный эпидемиологический период, принято решение избежать сокращений. С этой целью Минтруд РД согласовало с Правительством РД вопрос о сохранении штата через создание государственных казенных учреждений. Более того, заработная плата работникам сферы будет повышена.

Ранее было принято Постановление о повышении заработной платы работникам сферы от 15 до 35 процентов.

Реорганизация учреждений происходит с полным обновлением документальной и нормативно-правовой базы. Предстоит назначение руководителей ГКУ РД в муниципалитетах на конкурсной основе. Данные о проводимых конкурсах будут доступны на официальном портале Минтруда РД, а также в «Дагестанской правде».