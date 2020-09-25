Общество

В Дагестане участники форума спасли тонущего жителя Владимирской области

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Участники VII Международного межрелигиозного молодежного форума спасли тонущего в море человека. Это произошло на дербентском пляже. На крик о помощи бросился в воду начальник отдела по социальной и воспитательной работе ДГИ Зикрула Магомедов.

В борьбе с сильными волнами ему стало плохо. Еще три участника форума Абдулла Магомедов, Динислам Казимагомедов, Раджаб Юсупов и эксперт из Москвы Александр Редников нырнули в воду.

С большим трудом ребята вытащили тонущего на берег.
Он оказался туристом из Владимирской области.

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