В Дагестане участникам СВО и их семьям компенсируют 50% расходов за коммунальные услуги

Руководство Дагестана компенсирует половину расходов на оплату коммунальных услуг и освободят от взносов на капремонт участников СВО и членов их семей.

Соответствующий законопроект о дополнительных мерах поддержки военнослужащих был принят в среду во время сессии Народного собрания республики, сообщил председатель регионального парламента Заур Аскендеров.

«Сегодня мы приняли очень актуальный закон о дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Он предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%, а также расходов на уплату взносов на капремонт», — написал Аскендеров в своем Telegram-канале.

По его словам, законопроект также предусматривает содействие членам семей военнослужащих в трудоустройстве, устанавливает 10% квоту на обучение в профессиональных образовательных организациях, внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях, бесплатное одноразовое горячее питание в дни учебных занятий.

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