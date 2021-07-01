Экономика

В Дагестане цены в туристической отрасли остались на уровне прошлого года

Оставить комментарий

Во время прямой линии Владимир Путин отметил рост цен в туристической сфере из-за перегруженности курортов. Заграничные курорты закрыты, россияне мало едут за рубеж. Это приводит к перегруженности отечественных курортов. Дагестан является одним из популярных мест отдыха для соотечественников. Количество туристов растет с каждым годом.

Президент заявил, что нужно развивать внутренний туризм, и объявил о господдержке в виде предоставления кредитов предпринимателям, работающим в данной отрасли.

Слова главы государства прокомментировал гендиректор ООО «Этнотревел» Саадула Омаров. Он отметил, что поддержка государства чувствуется на практике: существуют программы субсидирования турбизнеса и проекты для развития инфраструктуры.

Минтуризма республики активно сотрудничает с предпринимателями. Однако Омаров не согласен утверждениями о росте цен в республике. По его мнению, в Дагестане они остались на уровне прошлого года.

Также читают:

Агульские бизнесмены-меценаты учредили гранты для ...
Дагестан потратит 1 млрд на «Комплексное развитие ...
Сергей Меликов поддержит инвесторов из Питера
Госдума принимает закон, поддерживающий дагестанск...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *