В Дагестане трудоустроили около 1 000 человек по программе субсидирования работодателей

В Дагестане устроились на работу 400 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 16 граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Всего около 1 000 человек.

Службами занятости продолжается отбор работодателей для предоставления субсидий.

В рамках республиканской программы «Содействие занятости населения» в 2021 году для стимулирования работодателей к приему на работу граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе признанных находящимися в социально опасном положении, на 2021 год в республиканском бюджете предусмотрены средства в объеме 774,5 тысячи рублей.