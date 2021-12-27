Спорт

В Дагестане трое спортсменов покорили высочайшую гору республики. Дистанционно

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Рассказываем как. Альпинисты на удалёнке собрались в Каспийске. Целью стала вершина Базардюзю — самая высокая точка в Дагестане (почти 4,5 тысячи метров). Для восхождения использовали беговые дорожки и велостанок — их заранее запрограммировали так, чтобы восхождение было максимально приближено к реальному.

Когда всё было готово, парни двинулись в путь. Подъём транслировали в социальных сетях, зрителям предложили поддержать проект (собрали почти 2 миллиона). А все деньги решили передать в благотворительные фонды.

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