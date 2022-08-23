В Дагестане строятся 103 школы на 40 тыс. ученических мест

Такие данные были озвучены Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в рамках Августовского совещания работников образования республики.

Премьер отметил, что мотивация школьников, их результаты напрямую зависят от условий в которых они получают знания.

«Хочу отметить, что при содействии федерального центра в республике проводится беспрецедентная работа по строительству образовательных организаций. В настоящее время в республике в рамках различных государственных программ строятся 103 школы, что позволит создать 40 тыс. ученических мест, и 56 детских садов на 8 тыс. мест, из которых в 2022 году мы должны ввести в эксплуатацию 74 объекта (30 школ и 44 детских сада).

1 сентября планируется открытие 4 новых школ на 1 606 ученических мест и 15 детских садов на 2 360 мест», — рассказал глава кабмина.