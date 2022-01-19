В Дагестане строят завод по производству жидкого кислорода

Врио первого заместителя Председателя Правительства Нюсрет Омаров ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству первого в Дагестане завода по производству жидкого кислорода для медицинских целей.

Предприятие будет производить до 4,8 тонн жидкого кислорода в сутки. Фонд развития промышленности выдал инициатору проекта займ в сумме 80,7 млн рублей.

Глава республики Сергей Меликов поручил Правительству принять решение о выделении из резервного фонда 31 млн рублей МЧС по региону на покупку тягача и цистерны-полуприцепа, предназначенных для перевозки медицинского кислорода.