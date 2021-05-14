В Дагестане стартует XIV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи»

14 мая в Махачкале стартует XIV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи». Мероприятие будет реализовано Дагестанской филармонией им.Т.Мурадова в рамках национального проекта «Культура», 100-летия ДАССР.

Вот уже второе десятилетие фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи» знакомит дагестанцев с лучшими музыкантами – исполнителями, дирижерами и музыкальными коллективами России и мира.

Для участия в Фестивале в этом году в Дагестан приглашены лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского Борис Андрианов (виолончель), Никита Борисоглебский (скрипка), Дмитрий Шишкин (фортепиано), доцент Московской государственной консерватории им. П.Чайковского Михаил Лидский (фортепиано), мультиинструменталист, музыкант с мировым именем Аркадий Шилклопер, сопрано из Сербии Мария Йелич.

К дагестанским оркестрам выйдут дирижёры – народный артист РФ Валерий Хлебников, Василий Юркевич (Санкт – Петербург).

Республику также представят камерный оркестр п/у заслуженной артистки РФ Зарифы Абдуллаевой, Биг-бенд п/у Адиля Теймурова, вокально-инструментальный ансамбль «ETHNO BAND» (руководитель – Рашид Бекеров), народная артистка РД Диана Увайсова (фортепиано) и Хиринду Султанова (джазовый вокал).

Для участия в концертах фестиваля приглашён Сосо Павлиашвили.

XIV Порт-Петровские Ассамблеи завершит блистательная программа Симфонического оркестра Филиала Мариинского театра в РСО-Алания п/у заслуженного артиста РСО-Алания Заурбека Гугкаева.

Предстоящий музыкальный форум станет самым масштабным за всю историю своего существования и сохранит принцип многожанровости.

Несмотря на все сложности последнего года, фестиваль продолжает оставаться международным.

Одна из его главных идей — создание пространства, в котором возможно совместное творчество гостей фестиваля и музыкантов республики.

Профессиональное сотрудничество в сфере академической музыки дает возможность Дагестану быть включенным в контекст общероссийского культурного пространства, т.е. фестиваль выполняет как просветительскую, так и творческую миссию, развивая культурный туризм.