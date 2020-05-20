В Дагестане стартовал прием заявок по льготной сельской ипотеке

20 мая в Дагестане стартовал прием документов на получение льготной ипотеки жителям сельской местности. Это стало возможным в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».

На выдачу ипотеки принимает обращения филиал Россельхозбанка в республике.

По словам руководителя Минсельхоза РД, услуга будет востребована у сельских жителей. Абзагир Гусейнов добавил, что программа рассчитана на улучшение условий жителей села. Для получения ипотеки необходимо иметь регистрацию в селе.

Ипотека направлена на то, чтобы уменьшить отток из сел и обеспечить комфортные условия их жителям. Она позволит приобрести квартиру или дом с процентной ставкой от 0,1% до 3%.