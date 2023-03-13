В Дагестане стартует первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

С 13 по 24 марта 2023 года на территории республики стартует первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

К мероприятиям будут привлечены специалисты профильных министерств и ведомств республики: образования, печати, по делам молодёжи, физической культуры и спорта, Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения РД и органов местного самоуправления.

Если у Вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться в органы внутренних дел по телефону доверия УКОН МВД по Республике Дагестан

8 (8722) 994-994 или оставить обращение на сайте МВД по Республике Дагестан.

УКОН МВД по Республике Дагестан