В Дагестане стартует Республиканский конкурс по поддержке деятельности общественных организаций в муниципальных образованиях Республики Дагестан на реализацию социально значимых проектов в сфере противодействия идеологии терроризма.

Организаторами выступают: Дагестанский гуманитарный институт по заказу Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Целью конкурса является создание условий для поддержки наиболее активных общественных организаций в муниципальных образованиях Республики Дагестан, занимающихся деятельностью по противодействию идеологии терроризма и их поощрение за проведение мероприятий антитеррористической направленности.

Победителям Конкурса (4 общественно-политических некоммерческих организаций и движений) будут выделены денежные вознаграждения в размере 90 тысяч рублей каждому.

Для участия в Конкурсе необходимо представить работы до 16 мая 2022 года в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, 37, тел.: 8 (8722) 94-00-60.

Итоги Конкурса будут подведены 19 мая 2022 года.