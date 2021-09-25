Культура

В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

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28 сентября в Республике Дагестан начнется II Международный фестиваль национальных театров. Открытие мероприятия состоится в 5 часов вечера в Русском театре. Посетители от четырнадцати до двадцати двух лет имеют возможность увидеть показы во время фестиваля по программе «Пушкинская карта».

Участники до 5 октября продемонстрируют спектакли, будь то национальная драматургия или мировая классика. На подмостки выйдут артисты из разных регионов страны. В спектаклях доступен синхронный перевод на русский язык.

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