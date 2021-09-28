Культура

В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

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Правительство РД, Министерство культуры Дагестана и ДГРДТ им.Горького выступают организаторами второго Международного фестиваля национальных театров, который пройдет в Дагестане. Официальное открытие мероприятия состоится 28 сентября в Русском театре. В течение недели для жителей республики будут проходить спектакли, в том числе постановки творческих коллективов из семи регионов России, а также из Абхазии и Казахстана. Важно, что молодые люди от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить показы, воспользовавшись услугами «Пушкинской карты».

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