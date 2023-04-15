В Дагестане стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Сегодня в Дагестане, как и по всей стране, началось онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на 2023 год по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Основная задача проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

В течение шести недель жители региона определят, какое общественное пространство в следующем году нужно благоустроить в первую очередь. Голосование продлится до 31 мая.

Всего на выбор жителей представлено 48 общественных территорий, часть которых уже популярные места отдыха, но морально и технически устаревшие. Есть и проходные территории, на месте которых уже через год может появиться парк или сквер.

В Дагестане голосование проходит в 9-ти городских округах, каждый из которых предложил горожанам на выбор более трех объектов.

Так, в Избербаше и Кизляре на голосование представлены по 3 территории, в Каспийске – 4, в городах Буйнакск и Дагестанские огни горожанам предстоит выбрать среди 8 общественных пространств, жители Махачкалы смогут выбрать из 10 предложенных участков, а наибольшее количество участвующих территорий представлены в Хасавюрте.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать за парки, скверы или набережные жители Дагестана старше 14 лет могут:

— на сайте платформы https://05.gorodsreda.ru/ , зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона;

— или через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников, — для этого понадобится только номер телефона.

Глава Республики Сергей Меликов отметил, что это замечательная практика, когда жители республики сами определяют, как будут выглядеть их родные города.

«В прошлом году дагестанцы активно участвовали в голосовании: свой выбор сделали свыше 100 тысяч человек! Благодаря этому мы дополнительно смогли отремонтировать 19 территорий, в этом году приступаем к работам ещё на 37 площадках», — сообщил в своем телеграм-канале Сергей Меликов.

Всего с 2019 года в Дагестане только в рамках федерального проекта было благоустроено 889 пространств. В 2023 году будет реализовано еще 37 проектов-победителей общероссийского голосования прошлого года.